Žilinská Univerzitná knižnica spustila služby v špeciálnom režime

Žilina 11. mája (TASR) – Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) spustila od pondelka osobné výpožičné služby v špeciálnom režime. Podľa riaditeľky knižnice Aleny Mičicovej stanovili rozvrh a objednávajú čitateľa na konkrétnu hodinu. Knižnica je otvorená každý pracovný deň od 8.00 do 12.00 h.



"Vstup máme len do jedného vyhradeného priestoru. Čitateľ si musí k nám zavolať. Je to trochu obmedzujúce, ale pre bezpečnosť sme sa rozhodli riešiť to týmto spôsobom. Knižku si môže zobrať domov alebo ju môže vrátiť. Mali sme skutočne veľa požiadaviek študentov na vrátenie kníh, pretože sa im semester oficiálne už skončil," povedala Mičicová.



Pripomenula, že knižnica doteraz fungovala v obmedzenom režime v online prostredí. "Od polovice marca, keď sme uzavreli knižnicu pre styk s verejnosťou, sme prešli do online prostredia. Tak ako celá univerzita. Máme miesto na našej webovej stránke, na ktorom je už niekoľko stovák elektronických kníh. Máme tam elektronické skriptá, prístup do zahraničných databáz, kde sú tisíce rôznych odborných vedeckých kníh a dokumentov. To znamená, že sa dá prečítať doma pri počítači alebo na mobile všetko, čo študenti potrebujú pre vypracúvanie priebežných alebo záverečných prác," podotkla riaditeľka univerzitnej knižnice.



Vrátené knihy umiestni aj univerzitná knižnica do karantény. "Máme karanténnu miestnosť a používame aj ochranné prostriedky. Naše pracovníčky majú okrem klasických rúšok aj ochranné štíty. Budú naozaj v prvej línii, lebo prídu študenti z celého Slovenska. V tíme máme 19 ľudí, ale urobili sme tímy pre tieto služby. Pre ich zabezpečenie sú každý deň tri až štyri pracovníčky a striedajú sa," dodala Mičicová.