Žilina upozorňuje psíčkarov na nebezpečenstvo nákazy pseudobesnotou

Žilina 28. decembra (TASR) – Mesto Žilina upozorňuje majiteľov psov na nebezpečenstvo nákazy Aujeszkyho chorobou, takzvanou pseudobesnotou, počas pohybu v prirodzenom prostredí diviačej zveri. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Doplnila, že o vírusovom ochorení informovala žilinská veterinárna nemocnica, ktorá prijala psa s neurologickými príznakmi - nadmerná agresivita, hryzenie do predmetov, výrazné slinenie a svrbenie. "Pes však do niekoľkých hodín uhynul. Následne Regionálna veterinárna a potravinová správa na základe pitvy potvrdila Aujeszkyho chorobu. Ide o vírusové ochorenie, kde primárnym hostiteľom vírusu je prasa. Ochorenie sa nedá liečiť a vždy sa končí úhynom psa," upozornila Zigová.



Ohrozené sú podľa nej zvieratá, ktoré by mohli prísť do kontaktu s infikovaným diviakom alebo s jeho slinami, trusom prípadne krvou. "Preto sú najviac ohrozené poľovné psy. Upozorňujeme tiež majiteľov ostatných psov na uvedené nebezpečenstvo nákazy počas pohybu v prirodzenom prostredí diviačej zveri. Uhynutý psík sa pravdepodobne nakazil v lokalite Dohňany," uviedla hovorkyňa mesta s tým, že Aujeszkyho choroba nie je prenosná na človeka.