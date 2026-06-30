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ÚNIK PLYNU V ŽILINE: V meste uzavreli ulicu
Na mieste zasahujú aj policajné hliadky.
Autor TASR,aktualizované
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Žilina 30. júna (TASR) - Utorkový únik plynu na Ulici 1. mája v Žiline spôsobilo poškodené plynové vedenie pri výkopových prácach. Únik plynu sa podarilo zastaviť pomocou ventilu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Po ohlásení úniku plynu o 12.41 h boli na miesto vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Žiline spolu s pracovníkmi SPP - distribúcia. „Hasiči spolu s technikom SPP opakovane merali koncentráciu. Nenamerali zvýšené hodnoty. Technik SPP skontroloval potrubie, potvrdil, že k úniku plynu už nedochádza a nariadil spustiť celú vonkajšiu prevádzku,“ spresnila hovorkyňa.
Doplnila, že jednotka kontroluje budovy s analyzátorom plynov a postupne sa bude spúšťať aj premávka v jednom jazdnom pruhu za asistencie Policajného zboru. Plná prevádzka by mala byť spustená do približne piatich hodín.
Po ohlásení úniku plynu o 12.41 h boli na miesto vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Žiline spolu s pracovníkmi SPP - distribúcia. „Hasiči spolu s technikom SPP opakovane merali koncentráciu. Nenamerali zvýšené hodnoty. Technik SPP skontroloval potrubie, potvrdil, že k úniku plynu už nedochádza a nariadil spustiť celú vonkajšiu prevádzku,“ spresnila hovorkyňa.
Doplnila, že jednotka kontroluje budovy s analyzátorom plynov a postupne sa bude spúšťať aj premávka v jednom jazdnom pruhu za asistencie Policajného zboru. Plná prevádzka by mala byť spustená do približne piatich hodín.