Žilina uskladní humanitárnu pomoc v kultúrnych domoch

Žilina 3. marca (TASR) – Mesto Žilina umiestni sklady na zhromažďovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu v kultúrnych domoch v mestských častiach Bytčica, Zástranie a Trnové. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka by mali darcovia materiálnu pomoc vopred konzultovať s veľvyslanectvom Ukrajiny alebo so zastupiteľskými úradmi.



Doplnil, že žilinská samospráva je v úzkom kontakte s ukrajinskou komunitou v meste, s ukrajinským komunitným centrom a s iniciatívou Žilina pomáha Ukrajine. "Vo vzájomnej kooperácii koordinujeme humanitárnu pomoc Ukrajincom, ktorí prichádzajú. V tejto chvíli sú to skôr ľudia, ktorí tranzitujú. To znamená, že prechádzajú mestom, keďže sme dopravným uzlom. Smerujú do iných štátov, prípadne do iných miest na Slovensku," povedal Miškovčík.



Trvalý alebo prechodný pobyt má podľa neho momentálne v Žiline 1300 občanov ukrajinskej národnosti. "To sa netýka osôb, ktoré prišli na územie mesta v uplynulých dňoch a ešte neboli zaregistrované a zaevidované," podotkol s tým, že zatiaľ zaevidovali iba jednu žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej škôlky, ktorej vyhoveli.



Z preventívnych dôvodov mesto opäť preveruje kryty civilnej ochrany. "Vo vlastníctve mesta je celkom 24 stavieb civilnej ochrany. Kryty sú použiteľné a pravidelne sa v nich vykonávajú údržbové či revízne elektroinštalačné práce, napríklad tlakové skúšky, vetranie, maľovanie, opravy a podobne. Na území mesta je evidovaných celkom 94 ochranných stavieb, časť z nich je v správe rôznych subjektov," dodal Miškovčík.