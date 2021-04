Žilina uzatvorí jedáleň na Námestí J. Borodáča, dôvodom je COVID-19

Žilina 16. apríla (TASR) – Mesto Žilina uzatvorí od pondelka 19. apríla jedáleň na Námestí J. Borodáča a pozastaví dovoz obedov do domácností. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 u zamestnanca jedálne. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.



"Stravníkom, ktorí si v piatok objednali obed na pondelok, nebude v ten deň a do odvolania obed v jedálni vydaný ani dovezený do domácnosti. Označené lístky budú stravníkom platiť na najbližší deň otvorenia prevádzky," uviedla Gazdíková.



Doplnila, že mesto hľadá alternatívne možnosti obnovenia prevádzky a poskytovania sociálnej služby. "V prípade akýchkoľvek zmien budeme verejnosť informovať," dodala Gazdíková.