V areáli žilinskej nemocnice platia pre vodičov nové pravidlá

Žilina 12. augusta (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline spustila testovaciu prevádzku nového systému elektronických rámp na vjazd a zotrvanie vozidiel v areáli. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej budú rampy fungovať nepretržite cez pracovné dni, víkendy aj sviatky.



„Aj vzhľadom na povinnosť kontroly a triedenia pacientov pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia v súvislosti s ochorením COVID-19 zabezpečila nemocnica počas dňa prítomnosť strážnej služby priamo pri rampách. V noci zase možnosť komunikácie vodiča z auta cez Intercom výjazdového terminálu – hlasové spojenie so službou na vrátnici," priblížila hovorkyňa.



Pracovníci strážnej služby sú od stredajšieho rána pri vjazde a výjazde a pomáhajú vodičom. Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmašeka je systém podobný ako pri iných parkoviskách.



„Pri vjazdovej rampe si vodič po stlačení tlačidla na termináli zoberie lístok, ktorý vezme so sebou k lekárovi. V ambulancii mu ho sestra alebo lekár potvrdí. Následne stačí prejsť s vozidlom k výjazdovej rampe, priložiť lístok k terminálu a do štyroch hodín bezplatne opustiť areál nemocnice," uviedol Stalmašek.



Zdôraznil, že pri výnimkách predĺženej doby nad štyri hodiny je dôležité nezabudnúť na odblokovanie parkovacieho lístka.



Bezplatne tak v nemocnici naďalej zotrvajú s vozidlom pacienti a ich sprevádzajúce osoby – maximálne však štyri hodiny. V rámci časového limitu stačí parkovací lístok potvrdiť v ambulancii lekára a nie je potrebné jeho ďalšie odblokovanie.



„Pacienti, ktorí majú nárok na predĺžené bezplatné zotrvanie v areáli FNsP, musia po uplynutí štyroch hodín parkovací lístok odblokovať v mieste jednej z 13 validačných staníc. Takúto možnosť majú pacienti Národnej transfúznej služby alebo dialýzy, pacienti urgentného príjmu, pacienti jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ťažko zdravotne postihnutí pacienti," doplnila Záteková.



Kompletné podmienky a bližšie informácie sú zverejnené na webstránke žilinskej nemocnice www.fnspza.sk v sekcii informácie pre pacientov – parkovanie.