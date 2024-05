V areáli žilinskej nemocnice vzniká nová nákupná pasáž

Žilina 29. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina dokončuje novú nákupnú pasáž pri vstupe do hlavnej budovy polikliniky. Súčasťou pasáže sú štyri predajné stánky, ktoré budú slúžiť pacientom a zamestnancom nemocnice i širokej verejnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Pasáž nahrádza staré predajné stánky, ktoré dlhodobo neplnili svoju funkciu a zdravotníckemu zariadeniu navyše nepatrili. "Nežiaducich objektov sa nemocnici podarilo zbaviť v januári 2024 po tom, čo boli uvedené do verejného ponukového konania a záujem o ne prejavila súkromná spoločnosť," priblížila Fialová.



Ekonomicko-technický námestník FNsP Žilina Pavol Záň poznamenal, že v minulosti boli návštevníci a zamestnanci nemocnice zvyknutí nakupovať hneď pri vstupe do areálu pre peších. "Po novom sme sa rozhodli, že stánky umiestnime vedľa vstupu do hlavnej budovy polikliniky. Toto miesto považujeme za výrazne praktickejšie a vizuálne vhodnejšie," uviedol Záň. Doplnil, že nemocnica pripravuje aj celkovú revitalizáciu priestoru, kde stáli pôvodné stánky a radi by tu vytvorili oddychovú zónu.



Podľa hovorkyne plánuje nemocnica čoskoro spustiť na prenájom nových štyroch predajných stánkov výberové konanie. "Nemocnica však nemá možnosť rozhodnúť o tom, čo bude predmetom predaja stánkov. Rozhodujúcim kritériom pri vyhodnotení predkladaných ponúk je podľa zákona cena. Všetky potrebné informácie o výberovom konaní nájdu záujemcovia v Registri ponúkaného majetku štátu, prípadne na webovej stránke FNsP Žilina," doplnila Fialová.