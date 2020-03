V boji proti koronavírusu pomáhajú aj študenti žilinskej univerzity

Žilina 24. marca (TASR) – Do projektu Pomôž nemocnici sa výrobou časti ochranných štítov pre zdravotníkov zapojila aj Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA). Na 3D tlačiarňach ich vyrobili vďaka Katedre technickej kybernetiky Fakulty riadenia a informatiky (FRI) UNIZA a Strojníckej fakulte UNIZA. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



"Potenciál 3D tlače a domácich 3D tlačiarní je vďaka ľudskej fantázii takmer neobmedzený a tešíme sa, že pomocou tejto dostupnej technológie vieme pomáhať tam, kde je potreba," uviedol vedúci študentskej iniciatívy Lukáš Čechovič, ktorý vybudoval na FRI UNIZA špecializované laboratórium a centrum 3D tlače.



Na pôde FRI UNIZA podľa Valentovičovej v piatok 20. marca v rámci testovacej prevádzky vytlačili 26 kusov súčastí ochranných štítov pre zdravotníkov. "Pri využití všetkých zariadení fakulty a študentov zapojených do komunity 3D tlače na FRI UNIZA bude možné denne vytlačiť viac ako 60 častí ochranných štítov. Jeden kus čelovej časti ochranného štítu sa vytlačí za dve hodiny a 40 minút. Koordinátor projektu Pomôž nemocnici navyše model pravidelne upravuje v snahe čo najviac zefektívniť a zrýchliť výrobu," vysvetlila Valentovičová.



"Dobrovoľnícke aktivity prišli priamo od študentov. Som hrdý na to, že na našej univerzite študujú uvedomelí a zodpovední študenti, ktorí dokážu výborne vyhodnotiť potrebné kroky a realizovať ich, vedia spolupracovať, pomáhať si a neustále sa vzdelávať," podotkol rektor UNIZA Jozef Jandačka.