Žilina 16. júna (TASR) – V centre Žiliny pribudlo 20 kvetinových pyramíd so surfíniami a muškátmi rôznych farieb, ktoré sú rozmiestnené od Národnej ulice až po Bulvár.



Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka tvorí pyramídy oceľová konštrukcia vysoká dva metre. "Okolo nej je umiestnených deväť výsadbových misiek približne so 120 sadenicami v jednej. Konštrukcia pyramíd je pozinkovaná a odolná voči poveternostným vplyvom, vďaka čomu nám tento kvetinový prvok spríjemní letné mesiace aj v ďalších rokoch," uviedol hovorca mesta.



"Kvetináče si vyžadujú štandardnú údržbu, teda polievanie a čistenie v pravidelných intervaloch. Tieto činnosti bude vykonávať správca zelene - spoločnosť T+T. V najbližších dňoch pribudnú v uliciach mesta ďalšie pestrofarebné kvety v rámci letničkových výsadieb. Letničky by mali vydržať až do prvých mrazov za predpokladu, že sa nestanú terčom vandalov," podotkol Miškovčík.