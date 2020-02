V hlavnej budove polikliniky a v detskej poliklinike FNsP vymenia okná

Žilina 27. februára (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline vymení 196 starých okien v hlavnej budove polikliniky a detskej poliklinike. Investíciu vo výške 95.000 eur nemocnica vysúťažila v rámci verejného obstarávania. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



V detskej poliklinike osadia podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmaška 47 nových okien a v hlavnej budove polikliniky 149 okien. "Je pre nás veľmi dôležité postupne odstrániť všetky staré okná, ktoré v nemocnici máme. Pacientom znižujú komfort počas hospitalizácie alebo vyšetrenia, nemocnici spôsobujú energetické straty, ktoré sa odrážajú na vyšších nákladoch za kúrenie," priblížil Stalmašek s tým, že výmena okien prináša úsporu financií, ktoré použijú na ďalšie projekty.



Doplnil, že prvé práce začali v čakárňach detských lekárov už počas uplynulého víkendu. "Teploty nie sú mínusové, takže výmena okien by sa síce dala realizovať aj v rámci bežného pracovného dňa, no detskú polikliniku navštevujú pacienti so zdravotnými ťažkosťami od úplne najmladšieho veku, často iba niekoľkotýždňové bábätká. V žiadnom prípade sme preto nemohli riskovať. Firma pracovala celú sobotu a nedeľu, aby sme deti s rodičmi obmedzili čo najmenej," zdôraznil generálny riaditeľ FNsP Žilina.



Okná postupne vymieňajú v jednotlivých ambulanciách detskej polikliniky na prízemí i prvom poschodí. "Na nové plastové okná pribudnú žalúzie, vnútorné a vonkajšie parapety, nutné budú ešte maliarske práce a malé opravy," informoval vedúci oddelenia hospodárskych činností FNsP Žilina Pavol Záň.



Následne podľa neho vymenia v hlavnej budove polikliniky staré okná zo všetkých ambulancií, priestorov sociálnych zariadení a kancelárií. Projekt momentálne nezahŕňa špecifické okná na chodbách, ktoré sú súčasťou finančne náročnej etapy individuálnej výmeny. "V poliklinike ešte dokončíme osadenie nových vertikálnych žalúzií, najmä v lete prispejú k zmierneniu prehrievania čakární," dodal Záň.



Vzhľadom na aktuálne stavebné práce sa žilinská nemocnica ospravedlňuje všetkým pacientom, zamestnancom a návštevníkom za zvýšenú hlučnosť. "Malé či väčšie rekonštrukcie sú u nás neustále v rôznych pavilónoch, všetkým preto ďakujeme za trpezlivosť a tolerantnosť. Vždy sa snažíme, aby boli obmedzenia čo najmenšie, no nezaobíde sa bez nich žiadna modernizácia. Za výsledok to však určite stojí," uzavrel generálny riaditeľ FNsP Žilina.