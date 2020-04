V Lesoparku Chrasť asanujú 80 stromov napadnutých škodcami

Žilina 22. apríla (TASR) – Mesto Žilina začalo v Lesoparku Chrasť asanovať 80 stromov napadnutých škodcami, aby zabránilo šíreniu nákazy na zdravé stromy. Do miest výrubu má verejnosť zakázaný prístup, preto mesto žiada všetkých návštevníkov lesoparku o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Žilinský Lesopark Chrasť je atraktívne miesto pre obyvateľov na oddych a relax, nakoľko ide o les priamo v meste. Každoročne ho však ohrozuje nebezpečná nákaza a problémy so zdravotným stavom drevín sa tu vyskytovali aj v minulosti. Preto sme museli prijať opatrenia na eliminovanie rizík a spomalenie nákazy," uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.



Koruny jaseňov v celom lesoparku sú podľa hovorcu mesta napadnuté tracheomykóznou hubou čiašočkou jaseňovou, ktorá stromy oslabí a následne sa na nich aktivizujú aj ďalší škodcovia. "Ešte v jeseni minulého roku Žilinu navštívili zástupcovia Lesníckej ochranárskej služby z Banskej Štiavnice, ktorí posúdili zdravotný stav stromov v lesoparku a navrhli opatrenia. Na základe odporučenia odborníkov mesto pristúpilo k asanácii 80 silno napadnutých a chorých stromov," doplnil Miškovčík.



Podľa Mariána Cisárika z odboru verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline sa laikom môžu zdať stromy navonok zdravé, napadnuté stromy však prenášajú nákazu na ďalšie dreviny. "Menej napadnuté jasene sa za účelom ozdravenia ošetrujú rezom v korune, najmä pri lesnej ceste a chodníkoch. V mladších porastoch plánujeme urobiť prebierky za účelom prevzdušnenia porastov," vysvetlil Cisárik.



Keď sa stromy odstránia a popadané zvyšky odvezú, znižuje sa riziko prenosu nákazy. "K hospodáreniu v lese pristupujeme čo najcitlivejšie. Nejde o plošné výruby, nevznikajú holiny bez drevín, a teda nevzniká zalesňovacia povinnosť. Ide nám o záchranu lesa, spomalenie šírenia nákazy, ale aj bezpečnosť návštevníkov," dodal primátor Peter Fiabáne s tým, že pri prácach v lese bude mesto uplatňovať v maximálnej možnej miere približovanie dreva z lesných porastov koňmi.



"Odborníci predpokladajú, že stav lesoparku môže súvisieť aj s klimatickými zmenami. V strednodobom horizonte by malo dôjsť k zmene jeho drevinového zloženia, smreky a jasene postupne nahradia iné dreviny, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na teplú a suchšiu klímu," uzavrel hovorca mesta Žilina.