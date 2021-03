V meste Žilina sa doteraz sčítalo 62 percent obyvateľov

Žilina 9. marca (TASR) - V Žiline sa doteraz sčítalo 53.570 ľudí, čo predstavuje 62,1 percenta predpokladaného počtu obyvateľov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Ďakujem Žilinčanom, ktorí sa doteraz sčítali a prihlásili sa k nášmu mestu. Chcem zároveň vyzvať všetkých, ktorí tak doteraz neurobili, aby svoju zákonnú možnosť využili do 31. marca. Sčítanie má priamy dosah na každého z nás, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Podotkol, že aj od toho závisí, aké služby môže mesto najbližších desať rokov poskytovať obyvateľom. "Či už ide o sociálne služby a ich rozsah, starostlivosť o zeleň alebo o budovanie a opravu ciest či chodníkov," doplnil Fiabáne.



Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) trvá do konca marca a uskutočňuje sa výhradne elektronicky. "Stačí vyplniť jednoduchý formulár na internetovej stránke www.scitanie.sk alebo využiť mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS s názvom SODB 2021," pripomenul hovorca mesta Žilina.



"V prípade, že občan nemá možnosť využiť ako pomoc pri sčítaní ďalšieho člena domácnosti či inú osobu, od 1. apríla do 31. októbra 2021 bude k dispozícii služba asistovaného sčítania. Realizovať sa bude na stacionárnych kontaktných miestach, kde sa obyvateľ bude môcť dostaviť a sčítať za pomoci asistenta. Na území Žiliny budú pôsobiť aj mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada, napríklad z dôvodu imobility," uviedol Miškovčík.



Adresy s kontaktnými údajmi stacionárnych sčítacích miest v Žiline a možnosť požiadať o návštevu mobilného asistenta budú k dispozícii pred začatím asistovaného sčítania, dodal hovorca mesta Žilina.