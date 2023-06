V žilinskej MHD bude mimoriadny prázdninový režim, chýbajú vodiči

Žilina 5. júna (TASR) – Spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Žiline budú od pondelka 19. júna do piatka 30. júna jazdiť v mimoriadnom prázdninovom režime. Hlavným dôvodom je výrazný nedostatok práceschopných vodičov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Holienčíková.



Doplnila, že školské posilňujúce spoje budú v uvedenom období zachované. "Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ) zápasí s vysokým percentom práceneschopnosti (PN) v kategórii vodič, najmä s dlhodobejším charakterom chorôb a úrazov. Aktuálny stav vodičov na PN je 15,5 percenta. Dopravný podnik zároveň eviduje aj prirodzený úbytok vo forme odchodu starších vodičov do starobného dôchodku," uviedla hovorkyňa.



Podotkla, že napriek náborovým aktivitám je náročné doplniť pracovnú pozíciu vodiča počtami, ktoré by zabezpečili bezproblémový výjazd vozidiel v režime školského vyučovania. "V kategórii trolejbusových vodičov DPMŽ aktuálne finišuje s výcvikom vodičov na vedenie trolejbusu a v júli budú môcť postupne jazdiť na trolejbusových linkách už aj samostatne," priblížila.



DPMŽ podľa nej okrem dlhodobej motivácie s náborovým príspevkom 3000 eur pre každého vodiča s platnými dokladmi na vedenie autobusu spustil aj nábor uchádzačov o získanie vodičského oprávnenia skupiny D. "Snahou je získať záujemcov o prácu vodiča, ktorým bráni získať vodičský preukaz na autobus vysoká cena kurzu. Dopravný podnik prijme uchádzača do pracovného pomeru a hneď od prvého dňa ho zaradí do výcvikového kurzu v autoškole, pričom všetky náklady za výcvik uhradí DPMŽ," dodala Holienčíková.