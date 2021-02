V žilinskej MHD sa mení tarifa, prechodné obdobie platí do apríla

Žilina 9. februára (TASR) – V mestskej hromadnej doprave (MHD) v Žiline platí od 1. februára prechodné obdobie na zabezpečenie plynulej a bezpečnej zmeny z doteraz platnej tarify na novú. Podľa hovorcu mesta Žilina Vladimíra Miškovčíka vstúpi nová tarifa MHD do platnosti od 1. apríla.



Pripomenul, že úpravu tarify schválili žilinskí mestskí poslanci na základe návrhu Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) v novembri minulého roka. "Dôvodom bolo aj to, že tarifa v MHD v Žiline nebola v cenovej oblasti zmenená takmer 10 rokov, pritom sa rokmi rozširoval systém poskytovaných zliav bez úprav cien ostatného cestovného. Pri zmenách nebola dlhodobo zohľadňovaná inflácia ani vývoj počtu prepravených cestujúcich," uviedol Miškovčík.



"Priemerná výška cestovného je v Žiline zrejme dlhé roky najnižšia v rámci Slovenska. Cena priemerného cestovného bola v roku 2019 na úrovni 0,219 eura bez DPH. To má za následok každoročne vyššie požiadavky na výdavky mesta Žilina, ako objednávateľa dopravných služieb v oblasti poskytovania príspevku na služby vo verejnom záujme," informoval riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.



Všetky papierové i elektronické cestovné lístky v MHD budú mať od apríla 12-minútovú alebo 60-minútovú platnosť a nahradia aktuálne jedno a dvojpásmové cestovné lístky. "Zásadnou zmenou v navrhovanej tarife je aj to, že všetky cestovné lístky sú časové a prestupné na neobmedzený počet ciest podľa časovej platnosti cestovného lístka. Žiaci od šiestich do 16 rokov či seniori od 62 do 69 rokov si budú môcť podľa nových pravidiel nárok na bezplatnú dopravu uplatniť až po zaplatení ročného 20-eurového poplatku za zápis nároku do dopravnej karty. Viacpočetné rodiny získajú úľavu na cestovnom. Pre tretie a každé ďalšie dieťa v rodine predstavuje poplatok za zápis nároku na bezplatnú dopravu symbolické jedno euro," vysvetlil hovorca mesta Žilina.



"Zmeny v MHD reflektujú aj pripravované spustenie integrovanej dopravy v Žilinskom kraji. Keďže MHD bude do integrovaného dopravného systému zapojená hneď v prvej etape, dopravný podnik musel prejsť na nové technológie a prijať novú tarifu. Následne bude môcť cestujúci cestovať na jeden cestovný doklad v MHD, prímestskej doprave, ale aj vlakmi. Verím, že všetky zmeny, ktoré pripravil DPMŽ, prispejú k väčšiemu komfortu a kvalite cestovania v našom meste," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Cestujúcim v Žiline ponúkne nová tarifa aj väčšiu elektronizáciu služieb. "Vybavenie dopravných kariet, predplatných cestovných lístkov či zriadenie a dobíjanie elektronickej peňaženky už bude možné aj prostredníctvom eshopu z pohodlia domova. Novou tarifou sa spúšťa aj platba platobnými kartami v každom vozidle MHD na označovačoch cestovných lístkov," dodal Miškovčík.