Žilina v minulom roku evidovalo 174 vrakov, 119 sa podarilo vyriešiť

Žilina 25. januára - V Žiline sa za minulý rok podarilo vyriešiť 119 prípadov vrakov, 29 odtiahla samospráva. Jeden odťah stál vlani 240 eur. Ako informovala hovorkyňa mesta Žilina Zuzana Ondrášová, vraky môžu nahlasovať aj občania.



Vrakom možno nazývať vozidlo bez platnej technickej a emisnej kontroly, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. V minulom roku ich radnica evidovala 174, pričom 26 prípadov sa pre plynúce lehoty muselo presunúť do roku 2025.



"Autovraky sú praktickým i estetickým problémom v meste, preto dávame do pozornosti Žilinčanov možnosť, aby nepojazdné dlhodobo odstavené automobily nahlasovali. Môžu tak spraviť prostredníctvom platformy Podnet pre mesto, cez sociálne siete, prípadne emailom operacne@mpza.sk alebo osobne na príslušnom okrsku mestskej polície. Okrem adresy, na ktorej sa autovrak nachádza, je potrebné nahlásiť aj typ, farbu a poznávaciu značku vozidla, ak ju má," uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.



V prípade, že má auto evidenčné číslo, úrady upovedomia majiteľa a ten má 60 dní na jeho odtiahnutie po prevzatí listovej zásielky. Po uplynutí lehoty je vrak odtiahnutý samosprávou, ak je na pozemku obce, v opačnom prípade len so súhlasom vlastníka pozemku.



"Pokiaľ je vozidlo bez značiek a majiteľ je neznámy, výzva na odtiahnutie musí byť zverejnená na úradnej tabuli 60 dní," priblížila hovorkyňa s tým, že samospráva má zazmluvnenú spoločnosť, ktorá vozidlo odťahuje na určené parkovisko v Považskej Bystrici.



Ďalej doplnila, že po odtiahnutí je o tejto skutočnosti majiteľ opätovne písomne upovedomený a počas 30-dňovej lehoty si môže vozidlo z určeného parkoviska prevziať. Po jej uplynutí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne s majiteľom vozidla konanie. Celý proces prebieha v úzkej spolupráci s Mestskou políciou Žilina, ktorá prispieva k efektívnemu riešeniu týchto prípadov.