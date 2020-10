V kysuckých a oravských nemocniciach zrýchlili prípravu lôžok

Žilina 14. októbra (TASR) – V nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja v Dolnom Kubíne, Trstenej, Liptovskom Mikuláši a Čadci zrýchlili prípravu lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



„Regionálne nemocnice mali zostať biele, čisté a pacientov s ochorením COVID-19 mali prijímať do Ružomberka a Martina. Kapacity sa však veľmi rýchlo naplnili a mnohí ste zaregistrovali, že už neprijímajú pacientov z Oravy, Kysúc, aj rozšírené kapacity sú naplnené," uviedla Jurinová.



Nemocnice ŽSK podľa nej už prijali a ošetrujú pacientov nakazených novým koronavírusom. „Aj keď nemáme infektológov a infektologické oddelenia.



Začína stav, kedy nám začnú svietiť kontrolky a budeme veriť, že to zvládneme. Teraz potrebujeme od vás povzbudenie pre zdravotníkov, ktorí majú tiež obavy, majú svoje rodiny, ale aj nakazených kolegov. A budeme dúfať, že nepríde chvíľa, kedy budú musieť byť konfrontovaní so situáciou, koho uprednostniť na záchranu," podotkla predsedníčka ŽSK.