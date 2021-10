V Parku Ľudovíta Štúra si Žilinčania môžu uctiť obete pandémie

Žilina 4. októbra (TASR) – Žilina je prvým mestom na Slovensku, ktoré oficiálne vybudovalo verejne prístupný živý pamätník obetiam pandémie COVID-19. Po zasadení spomienkovej lipy pre obete pandémie v Parku Ľudovíta Štúra v Žiline to povedala Lenka Straková z občianskeho združenia Skutočné obete.



„Lipa symbolizuje život, ktorý musí nad pandémiou zvíťaziť. Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla do životov všetkých nás a mnohí prišli o svojich najbližších. Boli by sme radi, keby malo každé mesto nejaké dôstojné a verejné miesto, kde si budú môcť ľudia pripomenúť tieto obete a zaspomínať si na nich," povedala Straková, ktorej 57-ročná mama podľahla ochoreniu COVID-19 práve v žilinskej nemocnici počas druhej vlny pandémie.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že pandémia nového koronavírusu sa stala súčasťou našich životov. „Skúša našu trpezlivosť, solidaritu a ohľaduplnosť. Táto choroba nás všetkých zaskočila nepripravených, niektorým zasiahla do životov menej, iným viac. Na Slovensku si vyžiadala tisíce obetí a zároveň tragicky poznačila životy ich blízkych. Ak si ich máme nejakým spôsobom uctiť a práve pri strome života sa aj zamyslieť, tak je to naozaj správna chvíľa a správny spôsob. Pre mesto je veľmi dôležité, aby sme mali takéto miesto, aby sme si vedeli aj s odstupom rokov túto situáciu znova priblížiť a spomenúť si na ňu," uviedol Fiabáne.



„V našej nemocnici sme v druhej vlne pandémie hospitalizovali najviac pacientov v celom Žilinskom kraji. Žiaľ, nie všetkých sa nám podarilo zachrániť. Verili sme, že tretia vlna bude miernejšia, avšak momentálne sa nemocnica opäť až príliš rýchlo zapĺňa pacientmi a počet príjmov každým dňom rapídne narastá," priblížil medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Igor Bízik.



Živé pietne miesta by mali podľa OZ Skutočné obete ďalej vzniknúť v Čadci, Košiciach, Senci, Púchove, Prešove, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, Michalovciach, Trenčíne a Hrušove.