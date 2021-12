V Považskom múzeu zrekonštruovali obrazy sv. Kataríny a sv. Barbory

Žilina 5. decembra (TASR) – V Považskom múzeu (PM) v Žiline zrekonštruovali obrazy sv. Kataríny a sv. Barbory z prvej polovice 19. storočia. Podľa etnologičky Adriany Bárdyovej sa v múzeu nachádza väčšie množstvo malieb s ikonografickou tematikou, ktoré vychádzali z dielní ľudových majstrov a mená tvorcov sú málokedy známe.



"Po celom Slovensku sa zachovalo značné množstvo obrazov maľovaných na skle, ktoré sprostredkovali podomoví obchodníci a ich vznik súvisel aj s existenciou niektorých sklární. Veľa obrazov bolo tiež importovaných zo susedských oblastí, najmä z Južnej Moravy a Sliezska, menej z Bavorska a južných Čiech, prípadne z Poľska. Niektoré maľby boli dokonale ošetrované, fixované nitrozaponom a konzervované včelím voskom," doplnila Bárdyová.



Rekonštrukcie obrazov sa ujala reštaurátorka PM Petronela Vlhová. "Po konzultáciách s viacerými odborníkmi som zvolila techniku bez zásahu do pôvodnej maľby. Zo zadnej časti obrazu som umiestnila fotokópiu doplnenú o chýbajúce časti obrazu. Takto bolo možné zachovať a ponechať pôvodnú maľbu obrazu a zároveň nenarušiť jeho štruktúru. Nejde o typické reštaurovanie obrazu, ale skôr o jeho rekonštrukciu. V prípade reštaurovania by bolo nutné odstrániť asi 90 percent pôvodnej maľby, a tým by som dokázala zachovať len zvyšných 10 percent, čo by bola obrovská škoda. Takto obrazy vyzerajú ako nanovo namaľované," priblížila Vlhová.



Zrekonštruované obrazy sv. Kataríny a sv. Barbory by mali byť súčasťou výstavy k 80. výročiu PM, ktorá je naplánovaná na budúci rok. Rekonštrukcia ďalších obrazov bude pokračovať aj v nasledujúcom období, informovalo múzeum na svojej internetovej stránke.