V roku 2020 sa v Žiline narodilo už viac detí ako vlani

Žilina 29. decembra (TASR) – V Žiline sa do 9. decembra tohto roku narodilo 1779 detí – 944 chlapcov a 835 dievčat. Podľa údajov Matričného úradu Žilina je to o 127 detí viac ako v roku 2019 a o 348 detí viac ako v roku 2018. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že najobľúbenejšie krstné mená boli Ema, Emma, Sára, Eliška, Sofia pre dievčatá a Jakub, Matej, Matúš a Michal pre chlapcov. "Do rodín viac pribúdajú chlapci. Kým v roku 2018 sa ich narodilo 748, vlani 836, tento rok sa ich k 9. decembru narodilo 944. V aktuálnom roku sa narodilo 835 dievčat, čo je o 19 viac ako vlani v rovnakom období a o 152 viac ako v roku 2018," uviedol Miškovčík.



"V štatistike najčastejších krstných mien pre novorodeniatka dominujú tradične slovenské, niektorí rodičia však siahli aj po netradičných menách. Medzi chlapčenskými menami to boli napríklad Uriel, Liam, Ben, Aaron, Santiago i Pravoslav, medzi dievčatami Marilka, Prea, Alexis, Lada, Sia, Gabin či Amia," dodal hovorca mesta.



Podotkol, že napriek mnohým obmedzeniam pre pandémiu nového koronavírusu sa v roku 2020 uskutočnilo viac civilných sobášov ako vlani. "Svoje áno si v tomto roku povedalo spolu 227 párov, čo je o päť viac ako v rovnakom období roku 2019 a o 15 menej ako v roku 2018. Matričný úrad Žilina zaznamenal v tomto roku vo svojom územnom obvode aj 1273 úmrtí, k 9. decembru zomrelo 666 mužov a 607 žien," uzavrel Miškovčík.