V žilinskom kraji pribudli v prímestskej doprave školské spoje

Žilina 1. júna (TASR) – V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa od pondelka zmenil režim prímestskej autobusovej dopravy a nad rámec plného prázdninového režimu pribudli vybrané školské spoje. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Od 1. júna je prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v špeciálnom režime, aby bolo zabezpečené dochádzanie žiakov aj zamestnancov do materských a základných škôl. Pričom zohľadňujeme aj aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Cestujúci sa môžu podľa Remencovej informovať o jednotlivých spojoch na dispečingu u zmluvných dopravcov. "Prázdninový režim platí na území ŽSK od 18. mája. Škôlky a školy zatvorili svoje brány ešte v polovici marca. Vzhľadom na zlepšenie súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zaviedol Ústredný krízový štáb postupné uvoľňovanie opatrení. Jedným z nich je aj otvorenie materských a základných škôl od prvého do piateho ročníka," pripomenula.



Upozornila, že v autobusoch naďalej platia bezpečnostné opatrenia. "Cestujúci je počas celej prepravy povinný mať prekrytú tvár rúškom alebo inou vhodnou náhradou. Odporúča sa používať rukavice, dezinfekciu a dodržiavať odstupy," dodala hovorkyňa ŽSK.