Vedenie FNsP v Žiline ocenilo sestry za zvládnutie núdzového stavu

Žilina 26. júna (TASR) – Ocenenie Sestra roka 2019 udelilo vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline vo štvrtok 25. júna 42 sestrám, pôrodným asistentkám, praktickým sestrám a štyrom kolektívom oddelení. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Doplnila, že žilinská FNsP zamestnáva viac ako 1800 zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov, z čoho viac ako 40 percent tvoria sestry, pôrodné asistentky a praktické sestry. "Sestry tvoria absolútne najväčšiu časť našich zamestnancov a sú srdcom každej nemocnice. Ocenenie Sestra roka je poďakovaním za ich náročnú prácu a pridanú hodnotu, ktorú jej dávajú osobitým prístupom, láskavosťou, odbornosťou a nasadením. Tento rok sme ocenili sestry a kolektívy nielen za ich každodennú prácu, ale tiež sme sa rozhodli špeciálne vyzdvihnúť osobnosti, ktoré sa výrazným spôsobom zaslúžili o úspešné zvládnutie situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 počas núdzového stavu," uviedol generálny riaditeľ žilinskej FNsP Igor Stalmašek.



Ďakovný list, finančnú odmenu a darčekový balíček si prevzalo 27 sestier a pôrodných asistentiek v rámci kategórie sestra roka 2019 a osem sestier v súvislosti so špeciálnym ocenením za spoluprácu počas núdzového stavu. Podľa vedúcej odboru ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Žilina Gabriely Tvrdej ocenilo vedenie nemocnice v rámci kategórie nováčik roka ďalších sedem sestier a praktických sestier. "Tieto sestry sa síce ešte nevenujú svojmu povolaniu rovnako dlho ako ich skúsenejšie kolegyne, no za krátky čas už preukázali svoje schopnosti, ochotu učiť sa nové veci, pomáhať a získali tiež priaznivé ohodnotenie od pacientov i kolegov. Zaslúžili si rovnako ocenenie a motiváciu do ďalšej práce," dodala Tvrdá.



Poďakovanie a finančnú odmenu si odniesli aj štyri lôžkové oddelenia žilinskej nemocnice. "Oddelenie ortopédie, neurológie a oddelenie gynekológie a pôrodníctva za príkladnú ošetrovateľskú starostlivosť v prospech pacienta na základe najvyššieho počtu udelených poďakovaní zo strany pacientov. Oddelenie urológie za spoluprácu pri príprave pandemického pavilónu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19," doplnila Záteková.