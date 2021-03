V Žiline je hospitalizovaných 98 pacientov s ochorením COVID-19

Žilina 1. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline je momentálne hospitalizovaných 98 pacientov s ochorením COVID-19. Z toho 12 s potrebou ventilácie – deväť s pripojením na úplnú pľúcnu ventiláciu a traja s pripojením na neinvazívnu ventiláciu. Lôžka JIS sú plne obsadené, voľných je 33 štandardných lôžok. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Doplnila, že v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 je momentálne 30 zamestnancov žilinskej nemocnice, z toho 20 zdravotníkov. "Vo vakcinačnom centre sme do konca februára zaočkovali 895 zdravotníckych zamestnancov, z nich 390 aj druhou dávkou. Celkovo bolo do konca februára podaných 16.770 dávok vakcín, z toho 6044 pacientom už i druhá dávka. V rámci celkového počtu sme zaočkovali 546 klientov domovov sociálnych služieb (DSS) a 1187 pedagogických zamestnancov," uviedla Záteková.



Vakcinačné centrum podľa nej naďalej očkuje 12 hodín denne od pondelka do soboty. "Vzhľadom na dodávky vakcín však aj tento týždeň pokračujeme len v očkovaní druhou dávkou a vo výjazdovom očkovaní klientov DSS. K dispozícii máme vakcínu Comirnaty. Na termín preočkovania sa pacient neobjednáva, SMS s termínom pre podanie druhej dávky mu príde automaticky. Potrebné je priniesť si so sebou dokument o prvom očkovaní, COVID PASS (SMS alebo email s termínom objednania), občiansky preukaz, kartičku poistenca. Pred preočkovaním je tiež potrebné vypísať informovaný súhlas, ktorým pacient poskytne súhlas s podaním druhej dávky. A zároveň vypísať anamnestický dotazník, ktorým aktualizuje svoj zdravotný stav priamo pred vakcináciou," dodala hovorkyňa žilinskej nemocnice.