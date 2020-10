V žilinskej FNsP je v karanténe 82 zdravotníkov

Žilina 23. októbra (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline je v karanténe už 82 zdravotníckych zamestnancov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Dochádza tak k výraznému oslabeniu tímov, čo môže v nasledujúcich dňoch ohroziť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo vybraných odbornostiach. TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Situácia je náročná predovšetkým na internom oddelení, a to aj mimo nového koronavírusu. Dnes sme navyše prišli už takmer o tretinu lekárov z oddelenia vnútorného lekárstva, ktorí sú momentálne v karanténe s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Ide o alarmujúci stav, ktorý sme zatiaľ dokázali udržať len vďaka spolupráci iných oddelení. Čo však vzhľadom na ďalší vývoj pravdepodobne nevydrží dostatočne dlho," zdôraznil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.



Nemocnica preto vyzýva lekárov okresu Žilina v odbornostiach vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia, infektológia, aby sa prihlásili na pomoc. "Privítame pomoc so službami na oddelení, JIS, ambulancii urgentného príjmu alebo tých najodvážnejších aj v COVID pavilóne. Lekári sa môžu dobrovoľne prihlásiť na emailovej adrese sekretariat.r@fnspza.sk, kde zanechajú kontaktné údaje, na ktoré sa im ozveme,“ uviedla Záteková.



„Naša nemocnica nemá právo takúto pomoc nariadiť. Preto sme o súčinnosť požiadali aj Žilinský samosprávny kraj a Okresný úrad Žilina, ktorí sú v tejto veci oprávnení konať, aby nedošlo k ohrozeniu života pacientov," vysvetlila hovorkyňa nemocnice.