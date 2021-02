V Žiline klesá vek hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19

Žilina 25. februára (TASR) – V covidových pavilónoch Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina sa za posledný mesiac znížil vek hospitalizovaných pacientov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej išlo v predchádzajúcom období prevažne o 70 až 80-ročných pacientov. Aktuálne je tretina mužov a žien s ochorením COVID-19 vo veku od 60 do 69 rokov a do totožnej vekovej kategórie sa posunula krivka úmrtí.



Doplnila, že v pandemických pavilónoch nemocnice sa momentálne nachádza 90 pacientov s ochorením COVID-19, z nich osem s potrebou ventilácie. "Lôžka jednotky intenzívnej starostlivosti a s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu sú permanentne obsadené. Pokiaľ sa posteľ uvoľní, do pár hodín ju zaplní ďalší pacient," uviedla Záteková.



"Najhoršia situácia bola u nás na prelome decembra a januára, keď išiel personál na úplné dno svojich síl, a to psychicky i fyzicky. Následne sa stav na chvíľu stabilizoval, kapacitne sme dokázali vypomôcť iným nemocniciam, no február nás opäť vrátil späť," podotkol generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.



Upozornil, že vážny priebeh ochorenia nového koronavírusu sa dnes už netýka len seniorov. "V nemocnici končia čoraz mladší pacienti, sú v zanedbanom stave, mnohokrát nedostali správnu alebo žiadnu ambulantnú liečbu. A, žiaľ, každý štvrtý hospitalizovaný pacient to nezvládne, zomiera. Pritom tu nehovoríme iba o starých a chorých ľuďoch, rastie počet pacientov vo veku okolo 40 až 60 rokov," priblížil Stalmašek.



V troch covidových zónach žilinskej nemocnice pre dospelých zaznamenali od októbra 2020 do 20. februára 2021 už 885 hospitalizácií. "Najmladšia pacientka bola vo veku 20 rokov, najstaršia mala 96. Kritický zdravotný stav necelých desiatich percent z prijatých pacientov si vyžiadal napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Pričom takmer tri štvrtiny z nich napriek liečbe a starostlivosti ochorenie nakoniec neprekonali," dodala hovorkyňa nemocnice.



"V tomto prípade sa netreba spoliehať na mladší vek, bohužiaľ, aj tu sa nám veková krivka posúva. Na prístroje sme museli pripojiť napríklad i dve 33-ročné ženy, rovnako niekoľko štyridsiatnikov, ktorých organizmus to už sám neudýchal. Len v tejto chvíli je z ôsmich pacientov pripojených na umelú pľúcnu ventiláciu až päť mladších ako 60 rokov. Momentálne najmladší je vo veku 44 rokov," upozornila Stanislava Petrášová, lekárka poverená vedením COVID pavilónu A v žilinskej nemocnici.