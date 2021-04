V žilinskej nemocnici obnovia chodník

Žilina 26. apríla (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikouv Žiline čiastočne obmedzia od stredy do piatka parkovanie a prejazd vozidiel na viacerých úsekoch. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej počas troch dní obnovia chodník v smere od pavilónu gynekológie a pôrodníctva k výjazdovým rampám, opravia výtlky na ceste popri krvnej banke, na parkovisku pri pavilóne gynekológie a pôrodníctva a na ceste popred mobilné odberové miesta na PCR testovanie na ochorenie COVID-19.



Doplnila, že nemocnica postupne upravuje nielen vnútorné priestory, ale vzhľadom na dostupné zdroje sa snaží znížiť tiež investičný dlh v rámci vonkajšej infraštruktúry. „Chodník od pavilónu gynekológie a pôrodníctva zdevastovali autá, ktoré tu neustále parkujú. Pripravujeme rozsiahlejší projekt obnovy, spojený s novým parkoviskom. No keďže ide o väčší objem finančných prostriedkov, zatiaľ chodník aspoň vyasfaltujeme, aby bol pre peších bezpečnejší," uviedol vedúci oddelenia správy budov a iných činností FNsP Žilina Róbert Šaray.



V dotknutých častiach areálu nemocnice usmernia od stredy dopravu pracovníci vlastnej ochrany. „Na frézovanie, následné asfaltovanie výtlkov aj opravu chodníka sú potrebné procesy a vybavenie, ktoré nedokážeme zrealizovať vlastnými kapacitami. Takže stavebné práce vykoná externá firma. Žiaľ, z dôvodu času, keď je technika k dispozícii, nebolo možné rekonštrukciu posunúť na víkend. Preto sa ospravedlňujeme za obmedzenia počas tohto týždňa," priblížil Šaray s tým, že návštevníkom i zamestnancom, ktorým to možnosti dovoľujú, odporúča využiť iný spôsob dopravy ako auto.