Vo Žiline ocenili 41 sestier, päť z nich uviedli do novej siene slávy

Žilina 24. júna (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline ocenili v stredu 41 sestier pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej odovzdali ocenenie Sestra roka v troch kategóriách a päť sestier uviedli do novovzniknutej siene slávy sestier žilinskej nemocnice.



Sestry a pôrodné asistentky tvoria takmer 40 percent z 1900 zdravotníckych i nezdravotníckych zamestnancov FNsP Žilina. „Bez ich nasadenia a pomoci by oddelenia nedokázali poskytovať plnohodnotnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť," uviedol medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik.



„V nemocnici máme za sebou mimoriadne náročný rok, ktorý zanechal psychické a fyzické vyčerpanie v každom z nás. Práca sestry je namáhavá aj mimo pandémie ochorenia COVID-19 a ocenenie by si zaslúžilo omnoho viac kolegýň i kolegov. Aj týmto spôsobom by som preto rád vyzdvihol ich prácu a poďakoval sa za ich ochotu, energiu a ľudskosť, ktorou deň čo deň spoločne pomáhajú tvoriť lepšiu žilinskú nemocnicu," podotkol Bízik.



Podľa vedúcej odboru ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Žilina Gabriely Tvrdej udelila nemocnica 11 sestrám cenu Nováčik roka. „Hlavné ocenenie Sestra roka si odnieslo 25 žien a jeden muž na základe anonymnej voľby zamestnancov ich oddelení. Päť sestier zaradilo vedenie nemocnice do siene slávy. Jedna z ocenených získala súčasne titul Nováčik roka i Sestra roka," doplnila Tvrdá.



„Okrem dvoch štandardných kategórií sme sa rozhodli vytvoriť jedinečnú kategóriu pre sestričky pracujúce v našej nemocnici desiatky rokov. Napriek tomu, že sú už v dôchodkovom veku a mohli by odpočívať, neodišli ani počas pandémie. Naďalej pomáhajú a sú neoddeliteľnou súčasťou našich oddelení. Tento rok preto sieň slávy otvára päť výnimočných žien, ktoré venovali žilinskej nemocnici 45 až 47 pracovných rokov," priblížila vedúca odboru ošetrovateľskej starostlivosti FNsP Žilina.