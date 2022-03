Nemocnica v Žiline pomáha pacientom aj v ťažkých životných situáciách

Žilina 16. marca (TASR) – Hospitalizovaným pacientom, ktorí sa pre nepriaznivý zdravotný stav alebo vplyvom ťažkej životnej udalosti dostali do krízovej situácie, pomáhajú v žilinskej fakultnej nemocnici pracovníci oddelenia sociálnej starostlivosti. Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



O pomoc, prípadne návštevu sociálneho pracovníka môžu pacienti požiadať prostredníctvom ošetrujúceho lekára alebo sestry. "S inštitúciami v našom regióne máme vybudovanú výbornú spoluprácu, vďaka ktorej dokážeme pomáhať adresne tam, kde je to potrebné. A to ešte počas hospitalizácie," uviedla vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina Silvia Gajdúšková.



Cieľom sociálnych pracovníkov je podľa nej umožniť ľuďom návrat z nemocnice do prirodzeného prostredia. "Rodinní príslušníci majú pri prepustení blízkych z nemocnice často obavy, ako budú vedieť zabezpečiť následnú starostlivosť v domácom prostredí. Pomáhame tak celej rodine, aby to zvládli. Prípadne hľadáme ďalšie možnosti, ako im pomôcť vyriešiť alebo zmierniť dosahy zo straty zdravia," priblížila.



Doplnila, že záujemcovia si môžu dohodnúť aj osobné stretnutie priamo na oddelení sociálnej starostlivosti v hlavnej budove polikliniky v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 h. "Hospitalizovaní pacienti alebo ich rodinní príslušníci môžu požiadať o poskytnutie sociálnej pomoci v prípade psychických ochorení, pri zdravotnom znevýhodnení alebo rôznych formách závislostí. Sociálni pracovníci nemocnice pomáhajú tiež osamelým a starým ľuďom, pri ochrane týraných a zanedbávaných detí, pri narušených rodinných vzťahoch, v prípade utajeného pôrodu či adopcie," vysvetlila hovorkyňa nemocnice.



"Rád by som sa poďakoval za prácu kolegom z oddelenia sociálnej starostlivosti, ktorí sú súčasťou žilinskej nemocnice, no nie každý o ich práci skutočne vie. Sú podstatným článkom nášho odborného tímu. Každý deň aktívne pomáhajú pacientom, ich rodinám a blízkym v ťažkých, pre nich nových životných situáciách, ktoré nevedia alebo nedokážu riešiť vlastnými silami," skonštatoval riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík.