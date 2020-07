V žilinskej fakultnej nemocnici pribúdajú pacienti infikovaní kliešťom

Žilina 20. júla (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline prijali od začiatku mája takmer 40 dospelých a 20 detských pacientov, u ktorých sa potvrdila kliešťová encefalitída alebo boréliová neuroinfekcia. Ďalších 60 prípadov riešili lekári na urgentnom príjme. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Podľa primára oddelenia neurológie FNsP Žilina Juraja Vyletelku sa tento rok u niektorých pacientov dokonca prejavuje problematickejší priebeh ochorení ako v predchádzajúcom období. "Kliešťová encefalitída je závažné vírusové ochorenie, ktoré je sprevádzané buď zápalom mozgu, alebo miechy a mozgových obalov. Vo väčšine prípadov liečba veľmi dobre zaberá a pacientovi sa klinicky uľaví už na druhý deň. Aktuálne však sledujeme navyše nástup druhej fázy, keď sa vrátia vysoké teploty a najmä nepríjemné bolesti hlavy. Objavujú sa tiež poruchy mozgových funkcií ako dezorientácia, poruchy pamäte či správania," priblížil Vyletelka s tým, že problém spočíva aj v chýbajúcom infekčnom oddelení, ktorého špecifickú starostlivosť vyžadujú takíto pacienti.



Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek pripomenul, že infektologické oddelenie v žilinskej nemocnici zrušili ešte v roku 2011. "Negatívne dôsledky tohto kroku znáša do dnešného dňa predovšetkým oddelenie vnútorného lekárstva, chirurgia, pediatria či neurológia. Z 33 neurologických lôžok je aktuálne jedna štvrtina obsadená pacientmi s daným ochorením a sú obdobia, keď ide dokonca až o jednu tretinu. Oddelenie nie je prispôsobené a neslúži na takýto zvýšený počet infekčných pacientov, o ktorých sa má starať prioritne infektologická jednotka intenzívnej starostlivosti. Pre našich zamestnancov je starostlivosť nesmierne náročná, komplikuje celkový chod oddelení," zdôraznil Stalmašek.



"Zatiaľ čo borelióza vyžaduje vzhľadom na typ antibiotickej liečby dlhodobejšiu hospitalizáciu aj jeden mesiac, kliešťová encefalitída má rýchlejší priebeh a môže mať devastujúci vplyv na mozog. Ochorenia sa prenášajú nielen infikovaným kliešťom, ale rizikovou sa môže stať i konzumácia nepasterizovaného mlieka či mliečnych výrobkov z infikovaných zvierat, najčastejšie kôz," uviedla Záteková.



Základnou prevenciou by malo byť vhodné oblečenie a používanie repelentu, proti kliešťovej encefalitíde je dostupné tiež očkovanie. "Prioritne by mali o seba dbať ľudia, ktorí sa denne pohybujú v lese, či už pracovne alebo relaxačne. Mnohokrát k nám prídu s tým, že si počas jedného dňa našli na tele 20 až 30 kliešťov," podotkol primár oddelenia neurológie.



Upozornil, že nakaziť sa dá naraz kliešťovou encefalitídou i lymskou boreliózou. "Tento rok boli u nás hospitalizovaní už dvaja pacienti s takouto kombináciou ochorení. Jeden kliešť bol prenášačom kliešťovej encefalitídy a druhý zase boreliózy, čím došlo k infikovaniu oboma ochoreniami súčasne," doplnil Vyletelka s tým, že je dôležité dodržiavať základné zásady ochrany pred kliešťami, dôkladnú kontrolu tela a správne odstránenie kliešťa.