V žilinskej nemocnici pribudne šesť nových operačných stolov

Žilina 3. marca (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline pribudne šesť nových operačných stolov v celkovej hodnote 520.000 eur. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej ich budú využívať operačné tímy na oddeleniach neurochirurgie, chirurgie, úrazovej chirurgie, pediatrickej ortopédie, urológie a otorinolaryngológie.



Doplnila, že v žilinskej nemocnici ročne zrealizujú 20.000 operačných výkonov a nové vybavenie zabezpečí významné benefity pre operatéra a pacienta. "Každý zo stolov je individuálne vybavený pre dané oddelenie tak, aby jeho nastavenia a komponenty uľahčili personálu ovládanie. Aby zefektívnili prípravu pred samotnou operáciou a výrazne skvalitnili podmienky na operačnej sále i pri mimoriadne náročných výkonoch," priblížil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek s tým, že polmiliónová investícia je pre nemocnicu dôležitým krokom v ďalšom rozvoji.



"Vymieňame operačné stoly, ktoré majú aj viac ako 40 rokov, mnohé fungovali ešte na mechanickej báze, často boli poruchové a ich ovládanie bolo náročné fyzicky či časovo. Som preto rád, že sa nám tento rok podarilo zakúpiť ďalších šesť moderných stolov s ergonomickými a technologickými vlastnosťami, ktoré zvýšia komfort, variabilitu pre naše operačné tímy, a tým pádom skvalitnia štandard a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacienta," doplnil Stalmašek.



Tím primára oddelenia neurochirurgie FNsP Žilina Ivana Mačugu využíva nové vybavenie prvý týždeň. "Predtým sme museli všetko nastavovať ručne, príprava pred operáciou nám pri niektorých špecifických výkonoch trvala niekedy pol hodinu, teraz je to jedným gombíkom urobené v priebehu minúty. Práca je tak jednoduchšia, precíznejšia a predovšetkým efektívnejšia, čo znamená zároveň menšie prestoje medzi pacientmi. Momentálne operujeme iba neodkladné prípady. No keď sa spustí operatíva naplno a vrátime sa opäť do normálu, denne budeme vedieť pomôcť väčšiemu počtu ľudí a skrátiť čakacie doby," uviedol Mačuga.



"Žilinská neurochirurgia je jednou z najvyťaženejších na Slovensku. Ročne tu štandardne vykonajú približne 1100 operačných výkonov, vrátane okolo 200 komplikovaných operácií mozgu," dodala hovorkyňa nemocnice.