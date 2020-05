V žilinskej FNsP sa za prvé štyri mesiace narodilo 644 detí

Žilina 20. mája (TASR) – V pôrodnici Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa za prvé štyri mesiace tohto roka narodilo 644 detí. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej je to oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 119 detí viac.



"Veľmi nás teší pretrvávajúca dôvera rodičiek a spokojnosť, s ktorou odchádzajú z našej pôrodnice. Posledné týždne boli pre tehotné ženy náročné predovšetkým z hľadiska psychiky, keď vzhľadom na všetky medializované informácie mohli cítiť väčšie obavy o seba i bábätko. No v nemocnici sme nastavili opatrenia čo najdôkladnejšie a spoločne to spoľahlivo zvládame aj v čase koronavírusu," uviedol primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva žilinskej nemocnice Martin Sudek s tým, že pôrody prebiehajú štandardne a pri narodení dieťatka je povolená prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby.



Pripomenul, že návštevy sú ešte stále na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zakázané. "No za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení môžeme schváliť výnimky v individuálnych prípadoch, ako sú najmä pacientky s dlhšou dobou hospitalizácie, či pri predčasne narodených bábätkách a iných špecifických situáciách," priblížil Sudek.



Primárka oddelenia neonatológie FNsP Žilina Katarína Jackuliaková potvrdila pokračujúcu prevahu chlapcov. "Dievčat sa u nás naďalej rodí o trochu menej. Tento rok sme tiež privítali už ôsmy pár dvojičiek. Mimoriadne náročným bol 22. apríl, keď prišlo na svet počas jedného dňa až 15 detí," informovala Jackuliaková.



Podľa vedúcej pôrodnej asistentky oddelenia gynekológie a pôrodníctva žilinskej nemocnice Lenky Játiovej najnovšie pripravili pre rodičky aj možnosť prípravy pred pôrodom formou anamnestického dotazníka. "Pri príjme potrebujeme od rodičky zistiť niekoľko dôležitých informácií o jej zdravotnom stave. Tieto otázky už môžu sprevádzať kontrakcie a prípadne i bolesti, kedy si nemusí pacientka spomenúť na všetko potrebné. A najmä to nie je v tej chvíli pre ňu veľmi príjemné. Na našom webe sme preto zverejnili elektronický anamnestický dotazník, ktorý si budúca mamička vyplní v pokoji a pohodlí domova, odovzdá nám ho pri príjme k pôrodu a spoločne sa lepšie pripravíme," dodala Játiová.