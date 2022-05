VIDEO: Žiaci zo žilinskej základnej školy vysadili stovku drevín

Žilina 3. mája (TASR) – Žiaci zo žilinskej Základnej školy (ZŠ) Lichardova pomohli v utorok vysadiť stovku drevín v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Spolupracovali pri tom s lesníkmi a lesnými pedagógmi Lesov SR, ktoré venovali nemocnici sadenice vtáčieho zobu obyčajného.



Podľa riaditeľa žilinskej nemocnice Eduarda Dorčíka drevina obkolesí hlavný kruhový objazd, čím zabráni prechodu pacientov a ochráni prítomnú zeleň. "Sme veľmi radi, že nám s výsadbou prišli pomôcť školáci. Každý z nich zasadil niekoľko drevín a prispel k skrášleniu i zefektívneniu prostredia našej nemocnice. Verím, že aj vďaka tejto aktivite bude pre nich prípadná návšteva nemocnice o niečo menej stresujúca," uviedol Dorčík.







Poverený generálny riaditeľ Lesov SR Matej Vigoda podotkol, že stromy majú v našom živote nezastupiteľné miesto. "Dreviny a kry v mestskom prostredí, rovnako ako v našich lesoch, pôsobia nielen esteticky. Ale majú nesporne liečivé a relaxačné účinky. O to viac vítame možnosť prispieť týmto spôsobom k celkovej pohode pacientov žilinskej fakultnej nemocnice," priblížil Vigoda.



Pracovníci Lesov SR pripravili pre žiakov päť interaktívnych stanovíšť – poznávanie zvierat a stromov hravou formou, skúšky zručnosti, skladanie puzzle so zvieratkami, stavanie vtáčích búdok, rôzne súťaže. Deti tiež vyrábali unikátne drevené medailóny, ktoré následne odovzdali pacientom, hospitalizovaným na oddelení pediatrie FNsP Žilina.



Rozširovanie drevín v areáli žilinskej nemocnice má podľa jej riaditeľa veľký význam. "Vážime si, že sme vďaka Lesom SR získali tento jedinečný dar. Zeleň pomáha čistiť vzduch, fotosyntézou mení oxid uhličitý na životne nevyhnutný kyslík a tiež vytvára príjemné prostredie. To všetko sú mimoriadne dôležité aspekty a máme veľké šťastie, že areál našej nemocnice tvorí niekoľko parkov, lúk a menších zelených miest, ktoré nám tieto možnosti poskytujú," zdôraznil Dorčík.