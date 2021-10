V žilinskej nemocnici vyšetrujú ochorenia pankreasu novou metódou

Žilina 26. októbra (TASR) – Oddelenie gastroenterológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline dočasne rozširuje spektrum vyšetrení o diagnostickú a liečebnú metódu pri ochoreniach pankreasu a zažívacieho traktu. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej umožňuje endoskopická ultrasonografia zachytiť ochorenia zažívacieho traktu vo včasnejšom štádiu a presnejšie stanoviť diagnózy, čím výrazne prispieva k zefektívneniu liečby.



Doplnila, že v októbri sa v žilinskej nemocnici uskutočnili dve odborné edukačné stretnutia, v rámci ktorých vyšetrili prvých deviatich pacientov. Ako uviedol lekár ambulantného centra gastroenterológie FNsP Žilina Dušan Polák, cieľom je zlepšiť dostupnosť endoskopickej ultrasonografie pre ľudí, ktorí ju potrebujú, a skvalitniť tak ich zdravotnú starostlivosť. "Pacientov s ochoreniami pankreasu, ale aj iných orgánov zažívacieho traktu neustále pribúda. Je to spôsobené moderným životným štýlom a tiež starnutím populácie," priblížil gastroenterológ žilinskej nemocnice.



Podotkol, že je veľmi dôležité odhaliť problémy včas. "Napríklad rakovina pankreasu sa často zachytí až v pokročilejšom štádiu, keď sa prejavujú komplikácie a nezriedka už metastázuje do iných orgánov. Diagnostika v neskorom štádiu nám razantne obmedzuje možnosti liečby. V lepšom prípade je ochorenie liečiteľné operačne, avšak mnohokrát je pokročilé a ostáva nám len paliatívna liečebná stratégia," zdôraznil Polák.



Endoskopickú ultrasonografiu realizuje podľa hovorkyne nemocnice profesionálny tím lekárov a sestier ambulantného centra gastroenterológie FNsP Žilina s odbornou edukáciou lekára z martinskej nemocnice, gastroenterológa Petra Uhríka. "Zatiaľ máme prístroj vypožičaný, no veríme, že do budúcna sa nám ho podarí získať natrvalo. Vďaka tomuto vyšetreniu dokážeme ochorenie nielen lepšie a presnejšie vidieť, ale zároveň odobrať vzorku na histologické zhodnotenie. Je to unikátna metóda, ktorá je pre našich pacientov veľmi potrebná," dodal Polák.