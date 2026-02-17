< sekcia Regióny
Riaditeľom Útvaru hlavného architekta Žiliny bude opäť Rudolf Chodelka
Chodelku odporučila výberová komisia na schválenie mestskému zastupiteľstvu, ale na decembrovom rokovaní za jeho vymenovanie hlasovalo len 13 z 29 poslancov.
Autor TASR
Žilina 17. februára (TASR) - Vo funkcii riaditeľa Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina bude po šiestich rokoch pokračovať Rudolf Chodelka. Kým na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva nezískal dostatočnú podporu mestských poslancov, na utorkovom rokovaní za jeho vymenovanie hlasovalo 26 z 29 prítomných poslancov.
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ÚHA mesta Žilina sa konalo vlani v závere novembra spolu s verejným vypočutím a zúčastnili sa ho traja uchádzači, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady. Chodelku odporučila výberová komisia na schválenie mestskému zastupiteľstvu, ale na decembrovom rokovaní za jeho vymenovanie hlasovalo len 13 z 29 poslancov. Na návrh dnes už bývalého viceprimátora Martina Kapitulíka sa hlasovalo tajne.
Práve výsledok voľby spôsobil rozkol vo vedení mesta a primátor Peter Fiabáne jedného z dvojice svojich zástupcov odvolal z funkcie. „Odmietam medializované vyhlásenia o manipulácii výberového konania. Pre mňa je momentálne dôležité ísť cestou vymenovania riaditeľa ÚHA než cestou určitej neistoty poverenia vedením ÚHA a vypisovania nového výberového konania,“ skonštatoval v utorok pred poslaneckou diskusiou Fiabáne.
Kapitulík tentoraz nepodával návrh na tajné hlasovanie, ale predložil návrh, aby mestské zastupiteľstvo neakceptovalo navrhovaný výsledok a požiadalo primátora o vyhlásenie úplne nového výberového konania. „Tentokrát však transparentného a odborného výberového konania bez účasti ľudí zaťažených akýmkoľvek konfliktom záujmov a akýmkoľvek ekonomickým či iným previazaním na mesto, jeho organizácie alebo kandidátov,“ navrhol Kapitulík s tým, že verejné vypočutie kandidátov by bolo priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva.
Za Kapitulíkov návrh uznesenia hlasovalo len 14 poslancov. Snahu o tajné hlasovanie nakoniec prejavil poslanec Jozef Juriš, ale k jeho schváleniu chýbal jeden hlas. Za vymenovanie Rudolfa Chodelku do funkcie riaditeľa ÚHA hlasovalo 26 poslancov, dvaja poslanci hlasovali proti a jeden sa hlasovania zdržal.
