Voľbu hlavného kontrolóra žilinského kraja bude v septemberi

Žilina 6. júla (TASR) – Hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja budú poslanci voliť na zasadnutí zastupiteľstva 21. septembra 2020. Voľbu vyhlásili na pondelňajšom zasadnutí zastupiteľstva ŽSK v Žiline.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová pripomenula, že šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra Jána Konušíka končí 31. októbra 2020 a záujemcovia o túto pozíciu sa môžu prihlásiť do 7. septembra.



„Úlohou hlavného kontrolóra je dohliadať na prideľovanie financií, aby boli vynaložené efektívne a účelne. Jeho kompetencie sú veľmi silné. Okrem toho, že kontroluje organizácie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, má možnosť kontrolovať aj subjekty, ktorým poskytujeme finančné príspevky," povedala Jurinová.



Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra ŽSK je podľa schváleného návrhu ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru. Termín ukončenia podávania prihlášok je 7. september 2020 do 15. hodiny. Prihlášku je potrebné odovzdať v zalepenej obálke s označením VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA ŽSK – NEOTVÁRAŤ, a to osobne v podateľni Úradu ŽSK na Komenského ulici v Žiline.



Otváranie obálok sa uskutoční 10. septembra 2020 o 10. hodine v zasadacej miestnosti riaditeľa Úradu ŽSK. Kandidátov na hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky, písomne pozvú na zasadnutie zastupiteľstva 21. septembra 2020 a budú mať právo vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu



„Voľba hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja" v časovom rozsahu maximálne päť minút, uvádza sa v schválenom materiáli.



Hlavného kontrolóra budú poslanci zastupiteľstva ŽSK voliť tajným hlasovaním.