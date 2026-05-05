Žilina: Vybrané parkovacie automaty by mohli byť doplnené o mincovníky
Autor TASR
Žilina 5. mája (TASR) - Vybrané parkovacie automaty v Žiline by mohli byť v priebehu tohto roka doplnené o mincovníky a umožniť tak hotovostnú platbu za parkovanie. Žilinskí poslanci na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili uznesenie, v ktorom požiadali prednostu mestského úradu o vypracovanie a predloženie analýzy zavedenia hotovostnej úhrady parkovacieho lístka.
Návrh na vypracovanie analýzy predložila šestica poslancov, pričom analýza bude zameraná najmä na vyčíslenie investičných nákladov na obstaranie technického vybavenia, posúdenie prevádzkových nákladov vrátane správy hotovosti, servisných činností, bezpečnostných opatrení a personálneho zabezpečenia a porovnanie nákladov a prínosov hotovostnej a bezhotovostnej formy úhrady.
Primátor Peter Fiabáne poznamenal, že radnica zvažuje vybaviť mincovníkmi desať vybraných parkovacích automatov na frekventovaných miestach. „Máme spracovanú dokumentáciu pre prípad, ak by sme z celkového počtu parkovacích automatov, ktoré máme v uliciach, vybavili desať mincovníkmi, aby v nich mohli ľudia platiť hotovosťou. Bude nás to stáť zhruba 21.000 eur,“ uviedol Fiabáne.
Doplnil, že parkovacie automaty s mincovníkmi by mali byť na miestach, kde Žilinčania a návštevníci mesta chodia za službami či za zdravotnou pomocou. „Budeme čakať, či poslanci na ďalšom zastupiteľstve schvália takéto doplnenie parkovacej politiky. Proces je rozbehnutý, myslím, že v júni by sa k tomu mohli poslanci vyjadriť,“ dodal Fiabáne.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v polovici februára tohto roka skonštatoval, že odmietnutie platby v hotovosti pri parkovacích automatoch pre návštevníkov mesta Žilina predstavuje porušenie ústavného práva. Urobil tak po preskúmaní podnetu zo strany podávateľky, ktorá namietala, že parkovacie automaty umožňujú len bezhotovostnú platbu kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Mestu Žilina odporučil prijať opatrenia umožňujúce návštevníkom zaplatiť parkovné hotovosťou.
