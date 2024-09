Žilina vydala odporúčanie pre obyvateľov, aby obmedzili pobyt vonku

Žilina 14. septembra (TASR) - Mesto Žilina odporúča obyvateľom, aby vzhľadom na vydané výstrahy pred silným vetrom a vetrom na horách v sobotu a nedeľu (15. 9.) do obedných hodín obmedzili pobyt vonku. Týka sa to najmä lesného a horského prostredia. TASR o tom informovala hovorkyňa Žiliny Zuzana Ondrášová.



V okrese Žilina sa na horách ojedinele očakáva výskyt silného vetra. Ten dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 a 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica. Výstraha platí do nedele 12.00 h.