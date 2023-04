Zapojíte sa? Žilina vyhlásila kampaň Čisté mesto

Žilina 2. apríla (TASR) - Žilinská samospráva pripravila pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme (22. 4.) kampaň Čisté mesto. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej sa do nej môžu v apríli zapojiť nielen občania, ale aj školy či firmy.



Pripomenula, že jarná údržba verejných priestorov sa začala v polovici marca. "Sneh z ulíc mesta postupne zmizol a odkrýva neporiadok, ktorý trápi množstvo Žilinčanov. Veľmi citlivo ho vnímam i ja osobne. Pokiaľ si neuvedomíme, že verejný priestor slúži nám všetkým a musíme sa oň pravidelne starať, neporiadok tu bude vždy," skonštatoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Deň plný vzdelávacích aktivít zameraných na ochranu našej planéty a životného prostredia usporiada radnica v piatok 21. apríla v Sade na Studničkách. "Pripravený je bohatý program, počas ktorého sa deti hravou formou dozvedia niečo o separovaní odpadu, ochrane prírody a o rôznych druhoch živočíchov. V ten istý deň bude od 10.00 h žilinská mládež v spolupráci s okolitými základnými školami čistiť Slnečné schody na Hájiku," uviedla hovorkyňa mesta.



Mestský úrad sa podľa nej zameria v rámci mesiaca čistoty aj na nezodpovedných psičkárov. "Počas celého apríla je v hľadáčiku mestskej polície vo zvýšenej miere práve zbieranie psích exkrementov. Za ich neodstránenie hrozí tomu, kto vedie psa, pokuta vo výške 65 eur. Pochôdzkoví policajti budú kontrolovať aj to, či psičkári vedia preukázať, že majú pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie exkrementov," upozornila.



Majiteľov štvornohých miláčikov zároveň pozýva samospráva v piatok 21. apríla od 13.00 h do 17.00 h do mestského infostánku na Bôriku. "Bude zameraný na osvetu, zbieranie podnetov od psičkárov a distribúciu vreciek na exkrementy pre tých, ktorí majú zaplatenú daň za psa za rok 2022," dodala Zigová.