Žilina vyhlásila materiálnu zbierku pre Ukrajinu a jej domobranu

Žilina 14. marca (TASR) - Mesto Žilina vyhlasuje materiálnu zbierku pre obyvateľov Ukrajiny a ukrajinskú domobranu. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sa uskutoční od utorka do štvrtka (15. - 17. 3.) v čase od 16.00 do 19.00 h na Mestskom úrade v Žiline.



Doplnil, že zbierka sa koná na základe prosby ukrajinského konzulátu v spolupráci s obcami regiónu a je zameraná na konkrétne predmety. "Tmavé spacie vaky, tmavé deky, tmavé rukavice a tmavé čiapky. Všetky zozbierané veci smerujú k obyvateľom priamo na Ukrajinu, preto samospráva žiada, aby ľudia nenosili iné predmety," zdôraznil Miškovčík.



"Prosím všetkých Žilinčanov i obyvateľov okolitých obcí, ktorí môžu a chcú pomôcť, aby sa zapojili do materiálnej zbierky pre Ukrajinu. Ako sme informovali, mesto bude organizovať zbierky na konkrétne účely a podľa požiadaviek z ukrajinskej strany. Vopred ďakujem všetkým za akúkoľvek pomoc a podporu," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



V prípade otázok či bližších informácií o zbierke sa môžu záujemcovia obrátiť na vedúcu odboru školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu v Žiline Ingrid Dolníkovú na telefónnom čísle +421 905 636 201.