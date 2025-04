Žilina vyhlásila súťaž na vytvorenie novej vizuálnej identity

Žilina 2. apríla (TASR) - Žilinská radnica vyhlásila súťaž na vytvorenie novej vizuálnej identity a jej používateľského manuálu. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, do súťaže sa môžu zapojiť profesionálni dizajnéri a tvorcovia v oblasti komunikačného dizajnu. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 25.000 eur bez DPH.



Návrhy bude posudzovať odborná porota so zástupcami verejného obstarávateľa, odborným garantom je Únia grafických dizajnérov Slovenska. „Výsledkom dvojkolovej anonymnej súťaže bude praktický manuál, ktorý jasne stanoví pravidlá používania vizuálnych prvkov. Tento manuál zabezpečí jednotný a konzistentný vzhľad Žiliny a jej obchodných spoločností vo všetkých médiách a komunikačných kanáloch,“ priblížila Ondrášová.



Termín na odovzdanie podkladov do prvého kola súťaže je stanovený na 28. apríla, uzávierka druhého kola je 9. júna. „Nová vizuálna identita nie je len o logu, farbách, typografii či symboloch, ale ide o spôsob, akým sa naše mesto prezentuje občanom aj návštevníkom. Jasná a jednotná vizuálna komunikácia pomôže zvýšiť prehľadnosť informácií, zlepšiť orientáciu v mestských službách a prezentovať Žilinu profesionálne a atraktívne,“ doplnil primátor Peter Fiabáne.