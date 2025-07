Žilina vyhlásila zbierku na vyčistenie travertínových obkladov

Žilina 31. júla (TASR) - Žilinská radnica vyhlásila dobrovoľnú finančnú zbierku s názvom Projekt Starý Bulvár - Žilina zlepšuje verejný priestor. Získané finančné prostriedky budú použité na čistenie travertínových obkladov na Bulvári a ich ochranu antigrafitovým náterom. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Žilinský primátor Peter Fiabáne si myslí, že znečistené travertínové obklady výrazne znižujú celkový vizuálny dojem a preto je ich obnova prvým nevyhnutným krokom k vylepšeniu verejného priestoru na Bulvári. „Rovnakú požiadavku evidujeme aj od majiteľov prevádzok a vlastníkov bytov. Keďže ide o súkromný majetok, samospráva nemôže financovať čistenie týchto plôch a samotní vlastníci nemajú dostatok finančných prostriedkov. Odhadované náklady totiž predstavujú približne 70.000 eur,“ uviedol Fiabáne.



Travertínové plochy sa budú čistiť formou tlakového pieskovania s následným dvojitým antigrafitovým nástrekom. „Ten má za úlohu zabezpečiť dlhodobú ochranu pred vandalizmom. Celková plocha čistenia je približne 3000 metrov štvorcových a bude rozdelená do dvoch etáp, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prác. Predpokladaná doba trvania prác je 60 až 70 dní,“ priblížila hovorkyňa mesta.



Transparentný účet vytvorený k dobrovoľnej zbierke bude otvorený do 31. októbra. „Transparentnosť využitia finančných prostriedkov bude zároveň kontrolovať hlavná kontrolórka mesta a vyúčtovanie bude zverejnené najneskôr do 30 dní po ukončení zbierky,“ dodala Ondrášová.