Žilina vyhodnotila súťaž návrhov na revitalizáciu historického centra

Žilina 20. augusta (TASR) - Víťazným návrhom v urbanisticko-architektonickej súťaži na revitalizáciu historického centra Žiliny je návrh ateliéru Zelený domov. Odborná porota ocenila najmä zvýraznenie historického charakteru, doplnenie stromovej aleje a vodného prvku na zlepšenie mikroklímy a vzhľadu Mariánskeho námestia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Súťaž návrhov na rekonštrukciu Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc vyhlásila žilinská radnica v spolupráci s Útvarom hlavného architekta (ÚHA) v marci a prihlásilo sa do nej šesť účastníkov. "Všetky prihlásené návrhy boli veľmi kvalitne spracované, o čom svedčí aj fakt, že tretie a piate miesta sú zdieľané. V rámci hodnotenia komplexného urbanistického návrhu porota obodovala vypracovanie riešenia priestoru Na bráne, úpravu Farských schodov, urbanistický návrh bloku a tiež zeleň," uviedol riaditeľ ÚHA Rudolf Chodelka.



Autormi víťazného návrhu z dielne ateliéru Zelený domov sú architekti Matej Jasenka a Peter Nezval, pričom s nimi spolupracovali aj Dominika Lovasíková a Anna Valachová. "Aj keď víťazný návrh dostal odporúčania na dopracovanie, spomedzi všetkých zúčastnených spĺňal zadanie najlepšie," poznamenal Chodelka. Realizácia víťazného návrhu by podľa neho mala zlepšiť peší pohyb aj zatraktívniť juhovýchodný vstup do mestskej pamiatkovej rezervácie. Počíta sa aj s doplnením stromovej aleje a estetickým vylepšením vzhľadu oporných stien v okolí Farských schodov.



Primátor Peter Fiabáne považuje centrálny priestor mestskej pamiatkovej rezervácie za súčasť identity mesta. "Rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc by mala vytvárať harmóniu medzi historickým odkazom a súčasnými potrebami Žiliny. Cieľom projektu je tiež vytvoriť atraktívny a reprezentatívny verejný priestor," dodal Fiabáne.