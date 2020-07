Výstava Báby a ich háby prezentuje krojované bábiky aj svadobné vence

Žilina 30. júla (TASR) – Výstavu krojovaných bábik, svadobných vencov, párt a archívnych fotografií ľudí v tradičnom odeve sprístupnili vo štvrtok v Makovického dome v Žiline. Podľa riaditeľa Krajského kultúrneho strediska (KrKS) v Žiline Petra Ničíka je výstava Báby a ich háby súčasťou programu 58. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej.



"Na výstave je 89 krojovaných bábik od 19 vystavovateľov zo stredného, severného aj západného Slovenska. A 17 svadobných vencov a párt z autorskej dielne Anny Kulichovej. Aj keď pandémia značne zredukovala navrhovaný program tohtoročného festivalu, kontinuita sa neprerušila. Jánošíkove dni sa začali už vo štvrtok (29. 7.) v Terchovej a pokračujú až do nedele 2. augusta," povedal Ničík.



Zástupca starostu Terchovej Marián Zajac pripomenul, že výstavy v Makovického dome sa stali tradičnou súčasťou festivalového programu. "Vernisážou v týchto priestoroch Jánošíkove dni akoby naberú dych a pokračujú až do nedele. V Terchovej tento rok čerpáme na pódiách v kultúrnom dome a v relaxačnom informačnom centre najmä z našich zdrojov. Na hrajúcich zastávkach sa predstaví to, čo v Terchovej vie hrať, spievať a tancovať. Doba je taká, aká je, a vypýtala si aj takúto 'daň'," podotkol Zajac.



Šéfdramaturg Jánošíkových dní Peter Cabadaj upozornil, že nebudú programy v amfiteátri, zrušené sú konský vozový sprievod, festivalový stan, jarmok ľudových remesiel, všetky stánky s občerstvením a suvenírmi i atrakcie pre deti. "Uskutočnia sa len programy v interiérových priestoroch - Terchovskej galérii umenia, kultúrnom dome a v relaxačno-informačnom centre," doplnil.



Výstava Báby a ich háby potrvá v Makovického dome v Žiline do 26. augusta a sprístupnená bude v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h.



Hlavným organizátorom 58. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni je obec Terchová, spoluorganizátorom je Žilinský samosprávny kraj – KrKS v Žiline. Akciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.