Výstava Vianoce našimi rukami prezentuje zariadenia sociálnych služieb

Žilina 23. novembra (TASR) - Práce a výrobky klientov zariadení sociálnych služieb sprístupnili vo štvrtok v Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na výstave Vianoce našimi rukami. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že návštevníci si môžu do 13. decembra kúpiť výrobky každý pracovný deň od 9.00 h do 14.00 h a výstavu môžu navštíviť do 8. januára 2024. "Na výstave sú výrobky z dreva, peria, ľanu, keramiky, skla. Predovšetkým vianočné ozdoby a dekorácie - anjeli, adventné svietniky, venčeky, háčkované ozdoby či medovníky. Vyrobili ich klienti z 26 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK," uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.



Výstava podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej poskytuje priestor pre sebarealizáciu klientov zo zariadení sociálnych služieb a je jednou z možností podpory inklúzie. "Kúpou vianočných výrobkov za symbolické ceny podporia návštevníci ďalšiu tvorbu našich klientov. Pomoc je adresná a financie za kúpu vianočných dekorácií poputujú späť do centier sociálnych služieb. Využijú ich na nákup nových materiálov pre tvorivé aktivity," dodala.