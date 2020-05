Výstavu Fellini a sladký život Talianska sprístupnia na pôde PGU

Žilina 16. mája (TASR) - Výstavu Fellini a sladký život Talianska sprístupní Považská galéria umenia (PGU) v Žiline od 23. mája v rámci 13. ročníka talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj. TASR o tom informovala galerijná pedagogička PGU Veronika Kubišová.



"V roku, v ktorom si pripomíname 100. výročie narodenia Federica Felliniho, pripravili výstavu Taliansky kultúrny inštitút a PGU. Vystavené filmové plagáty, letáky a fotosky prenesú návštevníka do mýtického sveta Sladkého života na Via Veneto v Ríme, paparazzov, časov ekonomického rozkvetu, Marcella Mastroianniho, Sofie Loren, Giulietty Masiny, Vittoria Gassmana, Nina Manfrediho a mnohých ďalších hviezd filmového plátna, ktoré žiarili v neopakovateľnom období, keď sa Taliansko snažilo zabudnúť na ničivé stopy vojny," uviedla Kubišová.



Spoločne s materiálmi z Felliniho filmov budú vystavené aj ďalšie, týkajúce sa obdobia, v ktorom režisér z Rimini nakrúcal svoje majstrovské diela. "Je zaujímavé vidieť paralelu s prácami Luchina Viscontiho, Dina Risiho, Vittoria De Sicu, Pier Paola Pasoliniho, Ettoreho Scolu, Maria Monicelliho, Marca Bellocchia a ďalších, ktorí písali dejiny talianskej kinematografie. Pohľad na vystavené exponáty vzbudzuje dojem krajiny, v ktorej majú ľudia chuť zabudnúť, zabávať sa, oddychovať, ale zároveň sa v časoch ekonomického boomu začínajú vynárať otázky a pochybnosti, ktoré v roku 1968 vedú k protestom. Na viacerých plagátoch sa objavuje herec Alberto Sordi, narodený päť mesiacov po Fellinim, ktorý stelesňuje všetky typické znaky bežného Taliana," podotkla galerijná pedagogička.



"Je to práve Fellini, ktorému vďačí Taliansko za to, že sa pre celý svet stalo symbolom Sladkého života. Iba máloktorým umelcom sa podarilo zobraziť celý príbeh krajiny tak ako jemu. Dokázal vytvoriť ucelený imaginárny svet, ktorý rozprával príbeh jeho generácie, a zároveň aj predvídať budúce udalosti. Fellini so svojimi filmami ukázal, ako prostredníctvom cesty časom do minulosti možno pochopiť prítomnosť. Jeho dedičstvo je v umeleckom a kreatívnom svete živé dodnes," skonštatovala Kubišová.



Výstavu zostavili z originálnych exponátov, pochádzajúcich z Archívu Enrica Minisiniho z Cividale del Friuli. "Minisiniho zbierku dopĺňajú dekoláže Mimma Rotellu z galérie Frittelli arte contemporanea vo Florencii a ďalšie diela zo zbierok Filmovej galantérie Terryho ponožky v Prahe. Archív Enrica Minisiniho obsahuje desiatky tisíc originálnych propagačných materiálov talianskeho filmu päťdesiatych, šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Dlhodobo spolupracuje s inštitúciami, múzeami a organizuje rôzne podujatia, ako napríklad expozícia v Miláne na Expo 2015," dodala galerijná pedagogička.



Podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.