V Žiline sprístupnili výstavu Vianoce našimi rukami

Žilina 6. decembra (TASR) - Vianoce našimi rukami je názov výstavy, ktorú v pondelok (5. 12.) sprístupnili vo foyeri Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline. Jej návštevníci sa môžu zoznámiť s prácami a výrobkami klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK do 9. januára 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že návštevníci si môžu do 19. decembra kúpiť výrobky každý pracovný od 9.00 h do 14.00 h. "Do 15. ročníka výstavy sa zapojili klienti zo všetkých 26 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja," uviedla.



"Väčšinou sú to rôzne vianočné ozdoby a dekorácie – anjeli, adventné svietniky, venčeky, háčkované ozdoby, medovníky či výrobky z dreva. Vyrábajú ich klienti v rámci terapií za pomoci zručných zamestnancov. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako podporiť inklúziu a poskytnúť priestor pre sebarealizáciu klientov z našich zariadení," informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.