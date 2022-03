Žilina vytvorí databázu dobrovoľníkov, hľadá aj tlmočníkov

Žilina 9. marca (TASR) – Mesto Žilina chce vytvoriť databázu dobrovoľníkov, ktorí by sprevádzali po inštitúciách ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Zároveň hľadá aj tlmočníkov z ukrajinčiny do slovenčiny, ochotných pracovať v prípade potreby aj v noci. Na stretnutí s médiami o tom v stredu informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Doplnil, že samospráva hľadá aj zhruba 1000 štvorcových metrov skladových priestorov, kde by uskladňovala potrebné zásoby pre Slovenský Červený kríž. "Chceme požiadať občanov, ktorí po vlastnej linke ubytovávajú na dlhší čas utečencov, aby to nahlásili na naše kontaktné čísla. V prípade, že niekto chce ponúknuť ubytovanie, môže kontaktovať okresný úrad. Čo sa týka inej pomoci, môže kontaktovať nás. Naša pomoc bude však cielená. Budeme vytvárať zásoby len toho, čo naozaj bude potrebné v meste, regióne alebo na Ukrajine," povedal primátor.



Pred začiatkom vojny na Ukrajine podľa neho pôsobilo v Žiline 1400 ľudí s ukrajinskými dokladmi, ktorí tu pracovali napríklad ako lekári alebo robotníci. "Dnes eviduje cudzinecká polícia okolo 300 žiadostí, z toho 250 ľudí ukrajinského pôvodu a zvyšok ľudí z iných krajín. Toto číslo sa mení, ľudia sa rozhodujú počas dní, ale aj hodín, či zostanú alebo idú ďalej," podotkol s tým, že Dopravný podnik mesta Žiliny prepraví ľudí s ukrajinským pasom bezplatne.



Pripomenul, že Centrum prvého kontaktu na pomoc Ukrajine zriadilo mesto Žilina na ulici Horný val 24. "Otváracie hodiny centra sú od pondelka do piatka od 8.00 do 16.00 h. Občania ho môžu kontaktovať na telefónnom čísle 0917 393 616 alebo e-mailom pomocua@zilina.sk. Mimo otváracích hodín je možné pomoc získať na telefónnom čísle 0951 870 383 a e-mailom uadomza@gmail.com," konkretizoval.



Na úrovni krajských miest aj väčších okresných miest by mali podľa Fiabáneho vzniknúť koordinačné centrá, kde by človek prichádzajúci z Ukrajiny na jednom mieste vybavil všetko. "Takto by sme získali kontrolu nad tým, kedy ľudia prichádzajú a odchádzajú a či sa ubytovávajú," uzavrel.