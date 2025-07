Žilina využije eurofondy na vodozádržné opatrenia pri obnove chodníkov

Žilina 16. júla (TASR) - Žilinská radnica získala eurofondové finančné zdroje na projekt vodozádržných opatrení pri obnove chodníkov. Ako informoval primátor mesta Peter Fiabáne, investíciu za viac ako 615.000 eur zrealizujú na uliciach Predmestská a V. Spanyola, pričom bude v plnej výške hradená z Programu Slovensko 2021 - 2027.



Realizáciou projektu podľa jeho slov mesto reaguje na potrebu zlepšiť kvalitu mestského prostredia v lokalitách s vysokou dopravnou záťažou a nedostatkom zelene. „Na oboch uliciach dôjde k výmene povrchov za vodopriepustné, čo umožní prirodzený prienik zrážkovej vody do podložia,“ uviedol Fiabáne.



Na Ulici V. Spanyola zostane existujúca zeleň zachovaná a vďaka efektívnejšiemu hospodáreniu s dažďovou vodou sa výrazne zlepšia podmienky pre jej zdravý a prirodzený rast. „Zeleň bude schopná lepšie zadržiavať vlahu a zároveň účinnejšie ochladzovať okolie počas horúcich dní. Predmestská ulica v rámci projektu získa nový vegetačný pás v dĺžke 25 metrov a so šírkou približne jeden meter, ktorý oddelí komunikáciu a chodník,“ objasnil detaily projektu žilinský primátor.



Doplnil, že práce by sa mali začať už v septembri a ukončenie sa predpokladá v máji budúceho roka.