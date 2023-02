Žilina využije úvery z Environmentálneho fondu na moderné osvetlenie

Žilina 23. februára (TASR) - Žilinskí mestskí poslanci schválili na utorkovom (21. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) úver z Environmentálneho fondu vo výške 3,3 milióna eur. Mesto ho podľa hovorkyne Barbory Zigovej využije na modernizáciu verejného osvetlenia, ktorá má výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie.



Splatnosť úveru na financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" je do 20 rokov od dočerpania úveru. Fixná úroková sadzba 0,10 percenta p. a. po celú dobu úverového vzťahu. Oprávnené obdobie k čerpaniu úveru je do 12 kalendárnych mesiacov od podpisu úverovej zmluvy, s možnosťou predĺženia obdobia čerpania, uvádza sa v schválenom materiáli.



Mestskí poslanci odobrili aj úver z Environmentálneho fondu vo výške do 220.000 eur na investičnú akciu "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného štadióna". Splatnosť úveru je do sedem rokov od dočerpania úveru, fixná úroková sadzba 0,10 percenta p. a. po celú dobu úverového vzťahu.



"Schválenie pôžičiek je pre nás dôležité. Pretože hľadáme spôsoby, ako znižovať energetickú náročnosť a záťaž mesta. To sa nám ponúka vďaka výhodným úverom, ktoré poskytuje Envirofond," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.