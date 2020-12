Za napadnutie krupiérky obvinili 29-ročného Patrika

Žilina 14. decembra (TASR) – Zo zločinu lúpeže obvinil žilinský policajný vyšetrovateľ 29-ročného Patrika, ktorý mal na konci októbra v žilinskej herni surovým spôsobom napadnúť 41-ročnú krupiérku. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



"Krupiérku mal opakovane udierať päsťou do oblasti hlavy. Následne mal od nej žiadať peniaze. Z obavy pred ďalším brutálnym napadnutím mu otvorila zásuvku, z ktorej mal obvinený muž odcudziť 250 eur. Pri odchode mal krupiérku ešte raz udrieť päsťou do tváre," uviedol Moravčík.



Doplnil, že napadnutá žena utrpela zranenia s predbežnou dobou práceneschopnosti v trvaní najmenej 21 dní. "Na obvineného muža vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby," dodal krajský policajný hovorca.