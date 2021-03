Žilina zabezpečí nákupy ľuďom v karanténe

Žilina 23. marca (TASR) - Mesto Žilina zabezpečí od stredy (24. 3.) nákup potravín a drogérie pre ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus a musia dodržiavať karanténu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že ľudia v karanténe si môžu službu objednať na telefónnej linke 0908 304 916 v pracovných dňoch od 13.00 do 15.00 h. "Nákup a doručovanie potravín nebude radnica prevádzkovať počas nastávajúcich veľkonočných sviatkov od 1. do 5. apríla (vrátane). Posledný rozvoz pred sviatkami je naplánovaný na 1. apríla. Po sviatkoch si budú môcť ľudia v karanténe opäť objednať službu 6. apríla a rozvoz sa uskutoční 7. apríla," uviedol hovorca mesta.



Samospráva žiada občanov, aby službu využívali len ľudia, ktorým nákup nevyhnutných surovín či drogérie nemá kto zabezpečiť. "Nákup budú zabezpečovať zamestnanci mestského úradu (MsÚ) a doručia ho v nasledujúci deň od objednania medzi 10.00 až 12.00 h. Volajúcich sa pri objednaní budú pýtať na meno, adresu, číslo domu, bytu či poschodie. Potrebné bude oznámiť aj to, odkedy je žiadateľ pozitívny na ochorenie COVID-19 a na ktorom odbernom mieste mu vykonali test," dodal Miškovčík.



Za nákup sa bude platiť až po doručení na základe pokladničného dokladu a len v hotovosti. "Zamestnanci MsÚ sa pri doručovaní nákupu preukážu služobným preukazom. Náklady na dopravu hradí mesto, záujemca o službu platí len cenu nákupu. Ďalšou možnosťou, ako si môžu občania v karanténe zabezpečiť dovoz jedla, je využitie donášky z reštaurácií. Aktuálny zoznam reštauračných zariadení, ktoré túto službu poskytujú, nájdu v odkaze https://koronavirus.zilina.sk/ktore-restauracie-v-ziline-poskytuju-do naskovu-sluzbu/," uzavrel hovorca mesta.